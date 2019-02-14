موكب الخميس.. انتشار أمني كثيف بالخرطوم

نشرت السلطات السودانية مئات من افراد الشرطة والأمن وسط العاصمة الخرطوم، استعداد لمواجهة الموكب الاحتجاجي الذي دعا اليوم ( الخميس) تجمع المهنيين السودانيين والقوى المعارضة الموقعة على أعلان الحرية والتغيير.

ورصد (السودان365) قبيل ساعى من انطلاقة التظاهرات، وجود كبير لسيارات الأجهزة الامنية وهي تجوب الشوارع الرئيسية وترتكز بالقرب من ميدان المولد نقطة التجمع الرئيسية للمتظاهرين.

وآمر ضباط الأمن اصحاب المحال التجارية وسط السوق باغلاقها، فيما اخلت المناطق من الباعة المتجولين.

