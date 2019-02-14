موكب الخميس.. انتشار أمني كثيف بالخرطوم

ورصد (السودان365) قبيل ساعى من انطلاقة التظاهرات، وجود كبير لسيارات الأجهزة الامنية وهي تجوب الشوارع الرئيسية وترتكز بالقرب من ميدان المولد نقطة التجمع الرئيسية للمتظاهرين.
وآمر ضباط الأمن اصحاب المحال التجارية وسط السوق باغلاقها، فيما اخلت المناطق من الباعة المتجولين.
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