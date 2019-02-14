مدرب الهلال يكشف سر الخسارة أمام نكانا الزامبي

برَّر التونسي إيراد الزعفوري، مدرب الهلال، خسارة فريقه أمام مضيفه نكانا الزامبي بابتلال أرضية الملعب، خلال مباراة الفريقين، بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة الكونفيدرالية.

كان نكانا، حوَّل تأخره من الهلال بهدف إلى فوز (2-1)، ماجعل الفريق الزامبي يحصد أول 3 نقاط ويعوض خسارته في مباراة الأولى، أمام زيسكو.

وقال الزعفوري، في مؤتمر صحفي “يجب أن أهنئ نكانا بالفوز. ارضية الملعب لم تكن جيدة لتلعب عليها مباراة، فلم تكن أمامنا فرصة للعب في ظل تلك الظروف”.

وأضاف: “نكانا لعب جيدًا، لكن ذلك لا يعني أننا لم نلعب جيدًا، ولم نعتد على اللعب في طقس كهذا، والملعب المبتل”.

وتابع “أعتقد أن هدف نكانا الثاني كان من تسلل، لكنني غير متأكد، واليوم لم نكن جيدين؛ لأننا لو كنا كذلك لفزنا”.

وفي رده على سؤال لماذا يصنع الهلال فرصًا بعد هدف نكانا الثاني، قال الزعفوري: “لم نظهر بشكل جيد ولم نكن في يومنا، لعدة عوامل، منها أننا لم نتعود على اللعب في أجواء كهذه”.

وأضاف: “دخلنا المباراة بروح الانتصار وأحرزنا هدف التقدم، ونبهنا على اللاعبين قبل المباراة على مسألة إحراز هدف وأننا يجب ألا يستقبل مرمانا هدف، وبعدها نستحوذ على المباراة، لكن أرضية الملعب لم تساعدنا”.

وختم “سنسعى للتعويض في مباراة زيسكو، والتي ستكون صعبة”.