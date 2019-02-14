شاهد| فلانتين الثورة في السودان

أطلق ناشطون على مواقع التوأصل الإجتماعي ( الفيس بوك، تويتر) على الموكب الاحتجاجي الذي ينطلق اليوم (الخميس) من وسط العاصمة الخرطوم، صوب القصر الجمهوري، (عيد حب السودان)، الذي يصادف يوم 12/ من فبراير من كل عام، يحتفل فيه العاشقين بعيد الحب.
وصمم الناشطون بوسترات انتشرت بكثافة على تلك المواقع، كتب عليها عبارات تمجد حب الوطن، وبعض ابيات من الشعر الثوري السوداني.
وصمم الناشطون بوسترات انتشرت بكثافة على تلك المواقع، كتب عليها عبارات تمجد حب الوطن، وبعض ابيات من الشعر الثوري السوداني.
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