شاهد| فلانتين الثورة في السودان

أطلق ناشطون على مواقع التوأصل الإجتماعي ( الفيس بوك، تويتر) على الموكب الاحتجاجي الذي ينطلق اليوم (الخميس) من وسط العاصمة الخرطوم، صوب القصر الجمهوري، (عيد حب السودان)، الذي يصادف يوم 12/ من فبراير من كل عام، يحتفل فيه العاشقين بعيد الحب.

وصمم الناشطون بوسترات انتشرت بكثافة على تلك المواقع، كتب عليها عبارات تمجد حب الوطن، وبعض ابيات من الشعر الثوري السوداني.

