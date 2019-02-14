تفاصيل.. رسالة البشير الي الرئيس التركي

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن دعم بلاده الكامل للسودان وتطلعها لاستدامة الأمن والاستقرار والتنمية في ربوعه، وأطلع الوزير التركي على تطورات الأوضاع في السودان على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

وقال الوزير التركي خلال لقاء مع وزير ديوان الحكم الاتحادي حامد ممتاز، مبعوث رئيس الجمهورية عمر البشير والوفد المرافق له في أنقرة بحضور سفير السودان يوسف الكردفاني، إن بلاده ستواصل الجهود الرامية لبناء شراكة استراتيجية بين البلدين وتطويرها عبر تنفيذ المشروعات المتفق على تنفيذها في السودان.

وأكد أولو أنه سيزور السودان قريباً من أجل التحضير الجيد لانعقاد اجتماعات المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي برئاسة رئيسي البلدين.

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وكان ممتاز قد وصل أنقرة حاملاً رسالة خطية من رئيس الجمهورية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برفقة وزير الإعلام والاتصالات بشارة جمعة أرو، وسامية أحمد محمد عضو المجلس الوطني.

وقال وزير الإعلام والاتصالات إن اللقاء تطرق كذلك للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.