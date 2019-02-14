المريخ يؤدي مرانه الرئيسي للمولودية والمجلس يستنفر الأنصار للقاء

يؤدي المريخ مرانه الرئيسي زمساء اليوم على ملعبه بام درمان استعداداً لمواجهة مولودية الجزائر يوم بعد غدٍ السبت في اياب ربع نهائي كأس زايد.

ويطمح المريخ في الاستفادة من النتيجة الايجابية التي حققها في مباراة الاياب بالتعادل السلبي أمام المولودية وتحقيق الفوز عليه بأي نتيجة في مباراة السبت من أجل التأهل لنصف نهائي البطولة العربية.

على صعيد آخر عقدت القطاعات الجماهيرية المريخية اجتماعاً مساء أمس بدار النادي لتؤكد وقفتها القوية خلف الفريق بقوة في مواجهة المولودية، وخاطب احمد مختار نائب الامين العام للنادي الجماهير مبيناً أنهم يراهنون على الأنصار في التدافع بكثافة في مباراة السبت والقيام بدورهم على اكمل وجه في مساندة اللاعبين ودعمهم معنوياً حتى يتمكنو من قيادة الفريق للفوز وخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي كاس زايد.