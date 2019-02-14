تظاهرات النقابات والأحزاب السودانية.. اختلفت الاسماء والمطلب واحد (تقرير)

المعارضة السودانية وتجمع المهنيين، أطراف سودانية يدعوا كلًا منهما للتظاهرات في البلاد، إلا أن هدفهم واحد وهو رحيل الرئيس عمر البشير، وذلك احتجاجًا على تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد خلال الفترة الأخيرة.

ويشهد السودان احتجاجات، منذ 19 ديسمبر الماضي على ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص السيولة النقدية، تحولت منذ ذلك الحين إلى تعبير عن معارضة البشير.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت واتهمت باستخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، وألقت القبض على مئات المحتجين وشخصيات المعارضة.

و طالبت جماعات المعارضة السودانية الرئيسية الأربعاء في أول مؤتمر صحفي مشترك لها منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد الرئيس عمر حسن البشير بالتنحي.

ودعت المعارضة الحكومة إلى الاستقالة لتمهيد الطريق لنظام حكم انتقالي لمدة أربع سنوات تليه انتخابات.

وقال محمد مختار الخطيب، الأمين العام للحزب الشيوعي، "اتفقنا في المعارضة على البرنامج الذى سينفذ بعد إسقاط النظام وإقامة مؤتمر دستوري بنهاية الفترة الانتقالية لتحديد كيف يُحكم السودان".

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وأضاف الخطيب "اتفقنا على الخروج في موكب هادر يقدم مذكرة للنظام يطالبه بالتنحي وفى ذات الوقت تخرج كواكب من كل مناطق السودان لفتح الباب لبدء الإضراب السياسي العام والعصيان المدني".

في المقابل، دعا تجمع المهنيين السودانيين، وهو تجمع خاص معارض، إلى تظاهرات ومسيرات جديدة الخميس تحت شعار "موكب ضحايا الحروب والانتهاكات"، كما دعا إلى التجمع في السوق العربي، بميدان الأمم المُتحدة ظهراً.

و اعتبر وزير الداخلية السوداني، أحمد بلال عثمان، أن المحتجين في شوارع السودان على حق ويجب الاستجابة إليهم، كما طالب الأربعاء بضرورة إلغاء الإقصاء السياسي في السودان

إلى ذلك، حذر وزير الداخلية السوداني مما وصفها بموجة كراهية تنتاب الشارع السوداني، مُقراً بأن جيله من السياسيين فشلوا في إدارة التنوع، وأنهم فقدوا بسبب ذلك ثلث البلاد مما يحتم عليهم المحافظة على الجزء المتبقي، وفق تعبيره

كما شدد عثمان الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام للحزب الاتحادي على ضرورة الخروج ومحاورة جيل كامل بالاعتذار له عن الإخفاق الذي لازمهم.