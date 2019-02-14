الاتحاد العام يؤمن على صيانة استاد الخرطوم

أمن الاتحاد السوداني لكرة القدم على اجراء عمليات صيانة واسعة باستاد الخرطوم.

جاء ذلك لدى لقاء الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم بقادة الاتحاد المحلي لكرة القدم بالخرطوم بقيادة المهندس اسامة ونسي.

وتم التأمين على الصيانة الكاملة لـ(شيخ الإستادات) – ملعب إستاد الخرطوم الذي يستضيف مباراتين من العيار الثقيل أولاهما للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم ضد نظيره الكيني يوم 20 مارس الحالي، والثانية للمنتخب الوطني الأول ضد غينيا الاستوائية يوم 22 مارس، وكان الكاف قد خاطب الاتحاد السوداني لكرة القدم بعدد من الملاحظات الخاصة بإستاد الخرطوم، واجبة المعالجة قبل استقبال أي استحقاق أفريقي عليه.

وخلص الاجتماع إلى تكوين لجنة برئاسة الدكتور حسن برقو، وتضم إلى جانبه المهندس عبدالعزيز نصرالدين والأستاذ حسين الياس من لجنة المنتخبات، والأستاذ أشرف عدوي والأستاذ أبوالقاسم العوض من اتحاد الخرطوم، ومهمة اللجنة في الوقوف على المتطلبات ودراسة العروض المقدمة من الشركات المختصة لإنجاز الصيانة في الفترة المحددة، والتحديد في موعد أقصاه 28 فبراير إمكانية استضافة إستاد الخرطوم لمباراتي المنتخبين الأول والأولمبي، أو تحويلهما إلى ملعب آخر.