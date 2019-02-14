أكثر أندية العالم شعبية على السوشيال ميديا

دخل النادي الأهلي ضمن تصنيفات الأندية الأكثر شعبية عبر السوشيال ميديا كممثل وحيد للعرب وإفريقيا عبر مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المانحة لجائزة البالون دور.

وكتب الأهلي عبر موقعه الرسمي "لا صوت يعلو على صوت النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي في إفريقيا والوطن العربي.. هذا ما أكده تقريرٌ، رصد أكثر أندية العالم حضورًا على السوشيال ميديا، والصادر من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية واسعة الانتشار في أحدث إصدارتها".

ونجح الأهلي في اقتحام قائمة أكثر 20 ناديًا في العالم متابعةً على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام ويوتيوب وأصبح رقم 17 في العالم.

وبلغ إجمالي متابعات الحساب الرسمي للنادي الأهلي 21 مليون متابع، بواقع 11 مليونًا على صفحة النادي الرسمية على موقع فيس بوك، و3 ملايين متابع على حساب النادي في الانستجرام، و4 ملايين متابع على حساب النادي الرسمي في موقع تويتر، و301 ألف على حساب النادي الرسمي عبر اليوتيوب، و3 ملايين متابع لصفحات النادي الرسمية الأخرى.

وتفوق النادي الأهلي في الترتيب على العديد من الأندية العالمية مثل إنتر ميلان الإيطالي، وتوتنهام الإنجليزي وفناربخشة التركي.

ترتيب الأندية الأكثر شعبية على السوشيال ميديا

1- ريال مدريد الإسباني، بواقع 242 مليون متابع.

2- برشلونة الإسباني، بواقع 240 مليون متابع.

3- مانشستر يونايتد الإنجليزي، بواقع 137 مليون متابع.

4- تشيلسي الإنجليزي، بواقع 90 مليون متابع.

5- بايرن ميونيخ الألماني، بواقع 79 مليون متابع.

6- أرسنال الإنجليزي، بواقع 76 مليون متابع.

7- مانشستر سيتي الإنجليزي، بواقع 72 مليون متابع.

8- يوفنتوس الإيطالي، بواقع 69 مليون متابع.

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9- ليفربول الإنجليزي، بواقع 67 مليون متابع.

10- باريس سان جيرمان الفرنسي، بواقع 66 مليون متابع.

11- ايه سي ميلان الإيطالي، بواقع 44 مليون متابع.

12 – بوروسيا دورتموند الألماني، بواقع 29 مليون متابع.

13- جالاتا سراي التركي، بواقع 28 مليون متابع.

14- أتلتيكو مدريد الإسباني، بواقع 26 مليون متابع.

15- كورنثيانز البرازيلي، بواقع 22 مليون متابع.

16- فلامنجو البرازيلي، بواقع 21.5 مليون متابع.

17- الأهلي المصري، بواقع 21 مليون متابع.

18- فناربخشة التركي، بواقع 20.5 مليون متابع.

19- توتنهام الإنجليزي، بواقع 19 مليون متابع.

20- انتر ميلان الإيطالي، بواقع 17 مليون متابع.