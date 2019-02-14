تركي آل الشيخ للأهلي: لن أنسى أنكم أيدتم التجاوز في حق والدتي

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، والاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز المصري، أنه لن ينسى كل من وجه الإساءة لوالدته على مر الفترة السابقة.

وتعرض آل الشيخ خلال الفترة الأخيرة من انتقادات وتجاوزات في حقه، عقب الصدامات المتكررة مع النادي الاهلي في ظل مطالبه المشروعه في مباريات جدول الدوري الممتاز.

ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" قائلا: "لن انس انه عندما حصل تجاوز في حق والدتي وجد هذا التجاوز تأييدا وشكرا منهم".

نالت تلك التجاوزات حد الاحترام إلى الإساءة بوالدة تركي آل الشيخ خاصة على صفحات التواصل الاجتماعي، ولم يذكر من أساء له، إلا ان تلك الصفحات الداعمة لفريق معين في الدوري المصري نالت من شخصه.

ولم يتوعد آل الشيخ كل من أساء الأدب له، من خلال ما كتب عبر صفحته الرسمية، مع وجود حق بكفل له ذلك في القضاء المصري.

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واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 8 نقاط عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة.