رد نافع بما راج عن هروبه (لماذا أرد وليس هناك من يشك فيّ؟)

رفض القيادي بحزب المؤتمر الوطني د. نافع علي نافع، التعليق على ما اثير حول هروبه من السودان على خلفية انتشار صور وفيديوهات في وسائط التواصل الاجتماعي تظهره وبرفقته القيادي بالحزب د. أمين حسن عمر، وهما على متن طائرة.

وثار جدل بشأن تلك الصور، ورجح ناشطون هروب القياديين بسبب تزايد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد وتطالب بإسقاط النظام.

ورفض نافع الرد على ما راج عن هروبه، وتساءل في رده على سؤال حسب ما ورد ب(الجريدة) أمس، (لماذا أرد وليس هناك من يشك فيّ؟).