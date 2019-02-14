إسرائيليون يجددون اقتحاماتهم الاستفزازية لساحات الأقصى

جدد مستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، اقتحاماتهم لساحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن الاقتحامات جرت من باب المغاربة بمجموعات صغيرة ومتتالية، ونفذت جولات استفزازية فى المسجد المبارك قبل أن تغادره من جهة باب السلسلة.

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