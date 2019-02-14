السودان يُدشن صالة جمركية في "اشكيت" الحدودي مع مصر

ومن المقرر ان يزور الطاهر والذي وصل الي الشمالية علي رأس وفد رفيع المستوي من شرطة الجمارك، معبر أرقين والذي يربط ايضاً بين السودان ومصر من الجهة الغربية لنهرالنيل.
كما يتفقد سير العمل في رئاسة مكافحة التهريب، ورئاسات شرطة المحلية، كما يشهد لقاء القيادات والفعاليات بالمحلية ويشرف الليلة الثقافية المقامة على شرف الزيارة بنادي دغيم جنوب.
هذا وقد وقف الطاهر علي سير الاداء في الحظيرة الجمركية المؤقتة بمحلية الدبة وذلك بحضور زهير صلاح الدين معتمد المحلية، كما تفقد مركز صحي بروس.
ووعد اللواء شرطة دكتور بشير الطاهر ببناء حظيرة جمركية جديدة بمحلية الدبة، كما أعلن عن دعمه لمركز صحي بروس.من جانبه اشاد معتمد محلية الدبة دكتور زهير صلاح الدين بالدعم الكبير الذي ظل يقدمه المدير العام للهيئة السودانية للجمارك للمشاريع والعمل الجمركي بالمحلية، مؤكدا استمرار جهود محليته في تطوير الجمارك حتى تسهم في دعم الاقتصاد بالمحلية.
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