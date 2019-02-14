العراق ومصر والسودان تحصد جوائز الطيب صالح للابداع الكتابي

علن مجلس أمناء جائزة الطيب صالح العالمية للأبداع الكتابي، أمس الأربعاء بالخرطوم أسماء الفائزين في الرواية والقصة القصيرة والدراسات النقدية في الدورة التاسعة.

الجائزة الأولى في الرواية كانت من نصيب الكاتب العراقي حسن النواب عن روايته (ضحكة الكوكوبارا)، وفازت رواية (زهرة الأندلس) للكاتبة المصرية دعاء جمال فهيم، اما الفائز الثالث الكاتب السوداني، مهند الدابي برواية (وقائع جبل مويا).

وفي محور القصة القصيرة، حصل الكاتب العراقي علي حسين عبيد على الجائزة الأولى عن عمله (لغة الأرض)، وفازت قصة (أضغاث ربيع) للكاتب عبدالرحيم سليلي من المغرب بالجائزة الثانية، وحازت (وجوه خارج الصورة)، للكاتب السوداني ابراهيم عبدالحليم على الجائزة الثالثة.

وفي محور الدراسات النقدية، الفائز الأول، (المجتمعات الإفتراضية وتحولات الأنا الأنثوية)، للكاتب محمد محمود حسين هنيدي من دولة مصر، اوالعمل الثاني الفائز (انزياح أساليب الوجود في الكتابة الإبداعية بين مطابقات العولمة واختلافاتها) للكاتب مازن أكثم مصطفى، دولة سوريا، اما الجائزة الثالثة فاز بها الكاتب العراقي محمد صابر عبيد عن دراسته حول (استراتيجية العولمة الثقافية: بعثرة المعنى وانكسار النسق الادبي).

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وقال رئيس مجلس الامناء، بروفيسور علي محمد شمو، ان جائزة الروائي العالمي الطيب صالح ، أصبحت اسماً لامعاً بين رصيفاتها من الجوائز ، و أنها بنهاية أعمال الدورة التاسعة قدمت 81 عملاً أدبياً جديداً للمكتبة العربية، ما بين الرواية والقصة القصيرة والدراسات النقدية والترجمة والنص المسرحي والشعر وقصص الأطفال.

واضاف الجائزة في الدورات السابقة عدداً كبيراً من الندوات والجلسات العلمية بمشاركة من كبار الكتاب ورموز الفكر العربي في السودان ودول العالم المختلفة .

واختار مجلس الامناء البروفيسر قاسم عثمان النور، شخصية العام الثقافية، وله إنتاج فكري وعلمي ثر، حيث أصدر مايقارب ثمانين كتاباً عن الدراسات السودانية في مجالات الببلوغرافيا، تاريخ السودان ،التعريب ، الترجمة، الرحلات والأسفار.

وبلغ عدد المشاركات في الجائزة 568 عملاً تم استقبالها من 26 دولة.

