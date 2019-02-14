اتفاق "سوداني – سعودي" مرتقب في مجال النفط والغاز

وأكد السفير تطلع المملكة لتوقيع اتفاق إطاري وتعاون بين البلدين في مجال النفط والغاز على ساحل البحر الأحمر.
وبحث وزير النفط، أزهري عبدالقادر، والدبلوماسي السعودي، التعاون بين البلدين في مجال النفط والغاز في البحر الأحمر.
بدوره أكد وزير النفط، تطلع السودان لبداية عمل فعلي للمملكة في الساحل، مؤكداً تواصلهم مع وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية في ما يتعلق بمذكرة التفاهم ومقترح تكوين لجان مختصة، وجدّد أن السودان يكن الود والإخاء للسعودية.وقال ابن جعفر إن المنطقة فيها تباشير واعدة واكتشافات غاز، أعلنتها شركة "أرامكو" السعودية عدة مرات في السابق، مشيراً إلى عمق التعاون بين البلدين.
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