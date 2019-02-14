اختيار غازي صلاح الدين رئيساً للجبهة الوطنية للتغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: انتخبت الجمعية العمومية للجبهة الوطنية للتغيير أمس، د. غازي صلاح الدين رئيساً للمجلس الرئاسي للجبهة، كما اختارت كل من د. محمد عيسى عليوة، د. عبد القادر ابراهيم وإشراقة سيد محمود، نواباً للرئيس، فيما تم انتخاب د. فرح عقار أميناً عاماً للجبهة وحسن عبد الحميد ناطقاً رسمياً وأميناً مناوباً للإعلام، وتضم الجبهة أكثر من اثنين وعشرين حزباً وحركة، بجانب مجموعة من الكتل السياسية المعارضة. صحيفة آخر لحظة

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