الخارجية: سياستنا مع دول الخليج لا تصمم على تلقي العطايا والمنح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أقرت وزارة الخارجية، بحدوث تجاوزت خلال الاحتجاجات الأخيرة بحق بعض الموطنين المتظاهرين، لكنها قالت إن الحكومة تعاملت بمسؤولية عبر تكوين لجان خاصة، ستتخذ على ضوئها الإجراءات القانونية المناسبة.

واعتبر الوزير الدرديري محمد أحمد، أن ردود المجتمع الدولي مما يحدث في السودان تتصف بـ”الانضباط”، مشيراً إلى أنهم يضعون في اعتبارهم أي محاذير يكمن أن تحد من اندماج السودان مع الدول الأخرى.

وشدد وزير الخارجية في مساء أمس، على حرص البلاد على النأي عن سياسة المحاور والاستقطاب في الشرق الأوسط، وقال إن سياستنا مع دول الخليج، لا تصمم على تلقي العطايا والمنح، أو أن تصبح جاذبة لأي نوع من الدعم، وعلى ذلك أقر الوزير أنهم تلقوا دعماً من دول لم يسمها.

وبحسب صحيفة السوداني أغلق الدرديري الباب أمام تطبيع السودان مع إسرائيل نافياً أي اتصالات أونقاشات سريه تمت للتطبيع معها.