التحقيق في اختفاء سيارة مأموريات بوزارة اتحادية

فتح جهاز رقابة العربات الحكومية تحقيقاً في اختفاء سيارة مخصصة للمأموريات بوزارة الصحة الاتحادية. وكشفت مصادر مطلعة حسب صحيفة الإنتباهة أمس، عن اختفاء السيارة دون تدوين الوزارة بلاغاً بيد أنها قدمت شكوى رسمية لدى الجهاز طالبت فيها بملاحقة السيارة المختفية وضبطها وردها لوزارة الصحة الاتحادية.

وحسبما نقلت المصادر فإن العربة المختفية بوكس دبل كاب موديل العام كان قد اقتادها مدير مكتب وزير الدولة. ونقلت المصادر أن الوزارة طالبت مدير مكتب الوزيرة بتسليم العربة إلا أنه لم يحضرها، ومنذ ذلك الوقت اختفت العربة ليتم إبلاغ جهاز الرقابة والذي شرع في البحث عن السيارة، وتشير معلومات إلى أن معلومات توافرت بظهور العربة المذكورة بأحد أحياء الخرطوم إلا أنه عند البحث لم يتم العثور عليها ويجري البحث عنها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)