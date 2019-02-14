بالفيديو.. تلميذ يهتف (تسقط بس) من خلال “بص” المدرسة ويعتذر بعد تدخل الأمن

أظهر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أحد افرد الأمن يثير الرعب في “بص” ترحيل تلاميذ مدرسة الاتحاد العليا ( Unity High School) )وذلك عندما هتف احد التلاميذ بشباك البص شعار التظاهرات (تسقط بس) لإحدى تاتشرات الأمن التي تقف بالشارع. عندها أوقف احد أفراد الأمن “البص” وجعل سواق البص يتحقق من التلاميذ الذي قال الكلمة، الأمر الذي أخاف التلاميذ وأشاروا لاحدهم وقال له سائق البص (انزل ليه )عندها قام التلميذ بالاعتذار بقول (معليش معليش).

وبحسب متابعات أخبار الخليج 365 وجد الفيديو ردود أفعال غاضبه عند رواد التواصل الاجتماعي، وحملوا المسؤولية لسائق “البص” وقالوا : ( السائق يحمل أمانة التلاميذ ومفترض لا يسمح لأي شخص يتعرض لهم وعلى أي شخص يريد مسائلة تلميذ التواصل مع إدارة المدرسة).

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وقال آخرين : (السائق قام بالتحقيق مع التلاميذ وأخافتهم مفترض يرفع تقرير لإدارة المدرسة ولا يفرض أحكاماً في الشارع).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)