مصادر : بنوك تبيع الدولار لمستوردي الأدوية بالسعر الموازي

كشفت مصادرموثوقة عن دخول بعض البنوك في ممارسات خاطئة ببيع حصائل الصادر لموردين الأدوية بواقع “80”جنيها للدولار بدلاً عن الأسعار التي حددها بنك السودان المركزي بواقع “48”جنيهاً للدولار .

وقعطت المصادر بأن البنوك تبيع للمصدرين بزيادة بلغت أكثر من30% عن السعر المحدد ،وطالبت المصادر بنك السودان المركزي والجهات المعنية باجراء تحقيقات ومراقبة،بجانب مساءلة مديري البنوك وعمل لجان تفتيش ومراقبة للكشف عن البنوك التي تتلاعب في حصائل الصادر ،مؤكدين أن ممارسات البنوك خطيرة ومن شأنها تخريب الاقتصاد .

مؤكدين بحسب صحيفة الأخبار أن البنوك دخلت تجارة العملة وبالسعر الموازي مايعني عدم مقدرة الدولة على احتواء أزمة تصاعد الأسعار وتابعت المصادر “في حال فشل التجار والمصدرين في القيام بعمليات الصادر فمن الأجدى أن تتركها للدولة “.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)