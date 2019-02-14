انقلاب بـ(الشعبي) وتكوين أمانة ظل

انقلبت الأوضاع داخل أحد أكبر حلفاء الحكومة حزب المؤتمر الشعبي، وباتت انقلاباً بتكوين مجموعة لـ(أمانة ظل). ويشهد الحزب صراعاً مكتوماً داخل أجهزته، خاصة الأمانة العامة. وأفصح مصدر مطلع بالحزب حسب صحيفة الإنتباهة أمس، عن تفاصيل خطيرة بشأن أوضاع الحزب الداخلية.

وذكر المصدر أن الخلافات الحادة ضربت صفوفه بقوة بعد إبداء مجموعة على رأسها عمار السجاد وحسن خليفة وكمال عمر سخطها الشديد ورفضها لأداء الأمانة العامة.

وقال المصدر إن قيادات بالحزب شرعت فعلياً في تكوين أمانة (ظل) موازية للأمانة العامة الموجودة الآن، وأوضح أن مجموعة السجاد وخليفة وكمال عمر أبدت امتعاضها الشديد من أداء الأمانة العامة، واتهمت الأمين العام بتغيب المؤسسات.

وأضاف المصدر أن الحزب في حالة توهان بسبب غياب الأمين العام لشهور بألمانيا، وتابع بالقول (مجموعة من شباب الحزب وقياداته ستقوم بإنشاء أمانة ظل للتواصل مع المعارضة والحكومة في الفترة القادمة لمحاولة إحداث اختراق حقيقي في المشهد السياسي دون انتظار عودة الأمين العام أو انتظار انعقاد مؤسسات الحزب).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)