ولاية الجزيرة تطالب “حمادة عباسية” بإبراز تصديق لترديد أغنية (احيي)

يطل الفنان المثير للجدل حمادة عباسية مساء اليوم على مسرح معارض التجارة بولاية الجزيرة، هذا وقد أثار إعلان لجنة التنظيم عن اسم عباسية لغطاً كثيفاً، خصوصاً داخل الدوائر الحكومية، والتي أبدى بعض منسوبيها عن استياءهم الشديد من دعوة ذلك الفنان والذى عرف بإثارة الجدل أينما حل .

بالمقابل، وجد إعلان حفل عباسية قبولاً واسعاً من الشباب بالولاية، والذين علت أصواتهم بشكل هستيري حال إعلان اللجنة المنظمة لاسم ذلك الفنان خلال افتتاح المعرض قبل أيام، مما يشير وبشكل واضح إلى الشعبية الكبيرة التي يحظى بها هناك .

على ذات السياق تساءل عدد من الشباب الحاضرين عن أمكانية ترديد عباسية لأغنيته الشهيرة: (احيي)، وهو السؤال الذي أجاب عليه عدد من أعضاء اللجنة المنظمة، مشيرين إلى أن عباسية حر في اختيار مايريد ترديده من أغنيات بشرط أن تكون أي أغنية سيرددها مجازة وغير محظورة ومصدق بترديدها، وهي الإجابة التي يبدو أنها لم ترق لاولئك الشباب .

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جدير بالذكر وبحسب موقع الخرطوم ستار، أن أغنية عباسية (احيي) أثارت موجة من الاستياء والغضب في أواسط المتابعين والمراقبين للوسط الفني، حيث وصفت بالأغنية (الساقطة)، فيما صب آخرون جام غضبهم على عباسية مطالبين إياه بعدم ترديدها .

قبل أن تتدخل شرطة النظام العام مؤخراً وتقوم باستدعائه للنظر في الشكاوى التي قدمت ضد ذلك الفنان والأغنية التي يرددها، هذا وقد نفى حمادة عباسية في وقت سابق إن يكون استدعائه من قبل الشرطة له علاقة بهذه الأغنية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)