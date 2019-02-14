القبض على موظف حكومي بتهمة الفساد

ضبطت السلطات الأمنية موظفاً بإحدى محليات ولاية الخرطوم بتهمة الفساد. وقال مصدر إن إدارة المحلية التي يعمل لصالحها المتهم، كانت قد دونت ضده بلاغاً بخيانة الأمانة بعد استيلائه على أموال تحصل عليها من مواطنين مقابل خدمات محلية دون إيصالات مالية.
وأضاف المصدر أن المتهم ذكر خلال التحقيق أنه لم يقصد الاستيلاء على الأموال لكن نسبة لعدم وجود شبكة لم يحرر إيصالات للعملاء بحسب صحيفة السوداني، وأشار المصدر أنه واجه بلاغاً وفقاً للمادة (178)بنيابة المال العام تمهيداً لمحاكته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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