الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

إفتتاح فرع مطاعم (كنتاكي) الشهيرة بالسودان مطلع أبريل المقبل

0 نشر
user93 0 تبليغ

Advertisements

 

علم مصدر موثوق أن رجل أعمال سوداني بارز وقع بصفة رسمية عقداً مع مجموعة مطاعم “كنتاكي” الأمريكية  الشهيرة لافتتاح فرع لها بالخرطوم ، وقال المصدر أن رجل الأعمال بعث “40” شاباً سودانياً إلى القاهرة للتدريب على صناعة الكنتاكي وليكونوا نواه للعمل بالخرطوم .

 

وتوقع أن يتم إفتتاح فرع كنتاكي بالخرطوم رسمياً مطلع أبريل المقبل ، مشيراً إلى أنه تم تجهيز المقر حيث يطل على شارع المطار .

Advertisements

 

وأعلنت مطاعم “كنتاكي” الأمريكية بحسب صحيفة مصادر في وقت سابق عدم ممانعتها افتتاح فرع لها بالخرطوم عقب رفع الاقتصادي الأمريكي على السودان .

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إفتتاح فرع مطاعم (كنتاكي) الشهيرة بالسودان مطلع أبريل المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا