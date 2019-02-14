تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قون : الزلفاني يختار تشكيلته للمولودية ويدفع بمثلث الرعب غربال .. عقرب عجب الحارس الرئاسي يزسد المآسي ويجبر الهلال على الخسارة أمام الزامبي صحيفة الصدى : التونسي يقود الهلال للخسارة أمام الزامبي Advertisements الشعلة يتقدم بهدف لوحة والأخطاء الدفاعية والفنية تقصم ظهر الأزرق بثنائية الأشانتي يشعل المجموعة ويكسب زيسكو .. والهلال يفقد إمانويل في اللقاء القادم الفرقة المريخية توفع تمام الجاهزية للمولودية الاستئنافات ترفض للفهود .. وثلاث مواجهات ساخنة في الممتاز عصر ومساء اليوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الخميس 14 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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