إفتتاح فرع مطاعم"كنتاكي" بالسودان في هذا التوقيت

قالت مصادر لصحف سودانية أن رجل أعمال سوداني بارز وقع بصفة رسمية عقداً مع مجموعة مطاعم “كنتاكي” الأمريكية الشهيرة لافتتاح فرع لها بالخرطوم.

وقال المصادر أن رجل الاعمال بعث “40” شاباً سودانياً إلى القاهرة للتدريب على صناعة الكنتاكي وليكونوا نواه للعمل بالخرطوم .

وتوقع أن يتم افتتاح فرع كنتاكي بالخرطوم رسمياً مطلع أبريل المقبل ، مشيراً إلى أنه تم تجهيز المقر حيث يطل على شارع المطار .

وأعلنت مطاعم “كنتاكي” الأمريكية بحسب صحيفة مصادر في وقت سابق عدم ممانعتها افتتاح فرع لها بالخرطوم عقب رفع الاقتصادي الأمريكي على السودان .