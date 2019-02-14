إفتتاح فرع مطاعم"كنتاكي" بالسودان في هذا التوقيت

وقال المصادر أن رجل الاعمال بعث “40” شاباً سودانياً إلى القاهرة للتدريب على صناعة الكنتاكي وليكونوا نواه للعمل بالخرطوم .
وتوقع أن يتم افتتاح فرع كنتاكي بالخرطوم رسمياً مطلع أبريل المقبل ، مشيراً إلى أنه تم تجهيز المقر حيث يطل على شارع المطار .
وأعلنت مطاعم “كنتاكي” الأمريكية بحسب صحيفة مصادر في وقت سابق عدم ممانعتها افتتاح فرع لها بالخرطوم عقب رفع الاقتصادي الأمريكي على السودان .
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