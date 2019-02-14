المئات ينددون في مظاهرة عن اغتصاب نساء زمزم

خرج المئات من نازحي معسكر زمزم في مظاهرة صباح اليوم الخميس 14 فبراير 2019 م بموكب ضحايا الحروب والانتهاكات وتنيدا لعملية اغتصاب نساء المعسكر من قبل رعاة قبل اسبوع
حيث ناشد النازحون بمعسكر زمزم الجهات الانسانية وحكومة شمال دارفور بوقف انتهاكات الجنجويد والمليشيات الحكومية التي بسببها اصبح الخروج للاحتطاب او السفر مشكلة امام النازحات خوفا من الاغتصاب .
والمليشيات الحكومية قد اغتصبت 6 نساء نازحات بمعسكر زمزم يوم الثلاثاء 5 فبراير 2019.
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