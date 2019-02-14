قوى الحرية والتغيير: سنواصل الانتفاضة إلى حين إسقاط النظام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت قوى الحرية والتغيير، الأربعاء، التزامها بمواصلة أساليب النضال السلمي إلى حين الخلاص من النظام، والتنحي الفوري للرئيس البشير دون قيد أو شرط.

وشدَّدت في مؤتمر صحفي، بدار حزب الأمة القومي، على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية بتوافق جميع أطياف الشعب السوداني، تحكم لأربعة سنوات.

وأشارت إلى أن الحكومة الانتقالية مهمتها وقف الحرب، وإعادة اللاجئين والنازحين، ووقف التدهور الاقتصادي، وإعداد ترتيبات أمنية نهائية مكملة لاتفاق سلام عادل وشامل.

وذكرت أنه من بين مهامها الإشراف على تدابير الفترة الانتقالية، وعملية الانتقال من نظام شمولي يتحكم فيه حزب واحد، إلى نظام تعددي يختار فيه الشعب ممثليه، وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.

وقال ممثل تجمع المهنيين السودانيين، محمد يوسف أحمد المصطفى، إن تجمع المهنيين تنظيم شبابي، ويعمل على تفعيل المشاركة الجماهيرية في المدن والأرياف في الحراك الجماهيري.

ودعا إلى تعميق مبادئ الثورة، وصولا إلى الحرية الكاملة والتغيير والانعتاق، وأكد على ضرورة المحاسبة وعدم السماح بالعفو نيابة عن الضحايا.

وأضاف، “نحن ماضون حتى النهاية، ولا مجال للمساومة والتراجع، ولن نتوقف عن الثورة، والثورة لا بد أن تنتصر، وهذه الحكومة تسقط بس”.

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وتابع، “لا تراجع ولا مساومة ولا لأي حلول لا تعبر عن الشعارات التي رفعها الشهداء”.

وزاد، “ولا نملك نحن ولا غيرنا الحق في العفو والمسامحة وإنما هو حق الضحاي هم من يعفو أو يسامح أو يقتص”.

من جهته قال ممثل قوى الإجماع الوطني، محمد مختار الخطيب، إن الهدف الأساسي يتمثل في إسقاط النظام، وتصفية مؤسساته العميقة ومحاربة الفساد.

موضحا أن قوى الحرية والتغيير ستواصل الانتفاضة إلى حين إسقاط النظام، بتعبئة الشواع بشكل يومي وصولا إلى العصيان المدني والإضراب السياسي.

من جانبها قالت ممثل تحالف نداء السودان، سارة نقد الله، إن قوى الحرية والتغيير تعمل لإزالة نظام القهر والطغيان، والعمل على بناء نظام ديمقراطي يسع كل السودانيين.

وأضافت، “لا تراجع عن الثورة، والعمل في الشارع مستمر إلى حين تحرير البلاد، ومستعدون لبذل التضحيان من أجل نجاح الثورة”.

وتابعت، “النظام فاقد للشرعية، ولا شرعية إلا ااشعب السوداني والشارع السداني، ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب”.