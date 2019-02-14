الوسيلة يمتدح دور الشركة السودانية للموارد المعدنية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

امتدح اللواء حقوقي حاتم الوسيلة السماني والي ولاية نهر النيل الدور الذي تقوم به الشركة السودانية للموارد المعدنية بقطاع التعدين بالولاية ،داعيا الى تضافر الجهود لدعم التنمية وتحقيق الإعمار بالولاية عبر هذا القطاع الحيوي المهم . جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بالاستاذ محمد طاهر عمر مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية والذي أكد حرصه على الاحاطة بإنتاج التعدين بالولاية وتتظيم الاسواق لجعلها اسواقا نموذجية تتمتع بكافة الخدمات ،مؤكدا سعي الشركة السودانية للموارد المعدنية لتطوير القطاع التعديني بالولاية من خلال التنسيق المحكم مع مستويات الحكم المختلفة بالولاية.

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