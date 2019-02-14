وزارة التربية تكوّن لجنة للنظر في قضية المعلمين المعارين إلى سلطنة عمان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كوّنت وزارة التربية والتعليم العام لجنة للنظر في قضية المعلمين المعارين إلى سلطنة عمان المطالبين بإعادة تجديد إعارتهم بالسلطنة.
وأوضح وكيل الوزارة الطاهر حسن الطاهر في تصريحات لصحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الخميس” أن اللجنة مكونة من برئاسته وممثل فيها كل من وزارة الخارجية ونقابة العاملين بالتعليم العام والاتحاد العام للمعلمين السودانيين ووزارة التربية.
وأوضح أن الوزارة ليس لديها ما يفيد من سلطنة عمان بأنها ترغب في تجديد التعاقد مع المعلمين السودانيين أو التمديد، وقال” لم يصلنا في الوزارة طلب رسمي من سلطنة عمان بذلك”.
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