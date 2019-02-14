منافس المريخ يؤدي مرانه الاول تأهباً للاحمر

شهاب محمد - الخرطوم - المريخ

الخليج 365 :

اجرى فريق المولودية الجزائري تدريبه الأول في الرابعة من عصر الاربعاء على ملعب سلاح المهندسين وحضر جزء منه العميد عبد الرحيم بدر الدين وعمر محمد عبد الله عضوا مجلس المريخ للاطمئنان على راحة الضيوف الذين تمت الاستجابة لكل مطالبهم وتوفيرها لهم..

وسيؤدي الفريق الجزائري مرانه الثاني في نفس الزمان والمكان وسيجري مرانه الختامي يوم الجمعة باستاد المريخ في توقيت المباراة..