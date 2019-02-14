الإعلان عن الفائزين بجائزة الطيب صالح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت الشركة السودانية للهاتف السيار – زين- اليوم- بفندق كورنثيا اسماء الفائزين بجائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي في نسختها التاسعة تحت شعار (كل أحد يبدأ من أول الطريق والعالم طفولة لا تنتهي) بحضور لفيف من المهتمين والأجهزة الإعلامية .

وقال الأمين العام لجائزة الطيب صالح ، الاستاذ مجذوب عيدروس خلال مخاطبته المؤتمر الصحفي المقام بهذه المناسبة “إننا اليوم نعلن أسماء الأعمال الفائزة في الدورة التاسعة للجائزة التي أطلقتها الشركة السودانية للهاتف السيار زين في العام 2010 م، وذلك تخليداً لذكرى الأديب السوداني العالمي الطيب صالح ليصبح منتصف فبراير من كل عام موعداً لانطلاقة أكبر المواسم الثقافية التي تشهدها البلاد اوالمحيط الإقليمي والعالمي”.

وقدم عيدروس تقريراً مفصلا عن الجائزة في دورتها التاسعة تناول من خلاله المحاور المختلفة للجائزة التي شملت الرواية والقصة القصيرة ومحور الدراسات النقدية الذي تم تخصيصه لتناول تأثيرات العولمة على الكتابة الإبداعية، وبلغ عدد المشاركات 568 عملاً تم استقبالها من 26 دولة .

كما قدم عيدروس شرحاً عن كيفية عمل لجان التحكيم ونبذة عن أعضائها.

Advertisements

وأعلن خلال اللقاء شخصية العام الثقافية، حيث وقع الاختيار على البروفيسور قاسم عثمان نور وهو شخصية غنية عن التعريف حصل على الماجستير والدكتوراة في جامعة الخرطوم، وهو صاحب إنتاج فكري وعلمي ثر، أصدر ما يقارب ثمانين كتاباً عن الدراسات السودانية في مجالات الببلوغرافيا ، تاريخ السودان ،التعريب ، الترجمة، الرحلات والأسفار ، وأساليب البحث ، وأسهم بذلك في إتاحة مصادر للبحث أصبحت معيناً للدارسين ووثقت لإنتاج فكري غزير ومتنوع.

وجاء إعلان الفائزين على النحو التالي : محور الرواية:

الفائز الأول: اسم العمل: ضحكة الكوكوبارا – للكاتب حسن النواب – من دولة العراق

الفائز الثاني: اسم العمل : زهرة الأندلس – للكاتبة دعاء جمال فهيم – من دولة مصر

الفائز الثالث: اسم العمل : وقائع جبل مويا – للكاتب مهند رجب الأمين – من دولة السودان .

محور القصة القصيرة: الفائز الأول: اسم العمل : لغة الأرض – للكاتب علي حسين عبيد من دولة العراق

الفائز الثاني: اسم العمل : أضغاث ربيع – للكاتب عبدالرحيم سليلي – من دولة المغرب

الفائز الثالث: اسم العمل : وجوه خارج الصورة – للكاتب نادر إبراهيم عبدالحليم – من دولة السودان .

محور الدراسات النقدية: (تأثيرات العولمة على الكتابة الإبداعية )

الفائز الأول: اسم العمل : المجتمعات الافتراضية وتحولات الأنا الأنثوية – للكاتب محمد محمود حسين هنيدي من دولة مصر

الفائز الثاني: اسم العمل : انزياح أساليب الوجود في الكتابة الإبداعية بين مطابقات العولمة واختلافاتها – للكاتب مازن أكثم مصطفى – من دولة سوريا

الفائز الثالث: اسم العمل : استراتيجية العولمة الثقافية: بعثرة المعنى وانكسار النسق الادبي – للكاتب محمد صابر عبيد – من دولة العراق .