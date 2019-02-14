العرب يسقطون في الجولة الثانية لبطولة الكونفدرالية

شهاب محمد - الخرطوم - الزمالك

الخليج 365 :

لم تساند الجولة الثانية من دور مجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، اليوم الأربعاء، الأندية العربية، بعدما حملت في طياتها الكثير من الأرقام المخيبة، التي عقدت موقف أبناء لغة الضاد في الكأس القارية، بينما نجح البعض في تسجيل انتصارات باهتة تدق ناقوس الخطر قبل قادم الجولات.

التعادلات ضربت طموحات الفرق العربية في تلك الجولة، حيث فشلت أندية الزمالك والصفاقسي والرجاء، في استغلال عاملي الأرض والجمهور، وسقطوا في فخ التعادل، لتتعقد حسابات التأهل في المجموعات الأربعة.

مجموعة المغاربة

في المجموعة الأولى ذات الصبغة المغربية، كسر نهضة بركان نتيجة التعادل التي سيطرت على جميع مباريات المجموعة في جولتيها الأولى والثانية، وحقق الفوز الأول على مواطنه حسنية أكادير بنتيجة 2-1، لينتزع صدارة المجموعة.

ورفع بركان رصيده إلى 4 نقاط، فيما تجمد رصيد أكادير عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

وضمن المجموعة ذاتها، فشل الرجاء المغربي بغرابة، في استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتعادل مع مضيفه أوثو دويو الكونجولي، ليحصد كلا الفريقين النقطة الثانية، ويحتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

صدمة الصفاقسي

المجموعة الثانية، فشل خلالها الصفاقسي التونسي أيضا في عقر داره، وتعادل مع مضيفه أنوجو رينجرز النيجيري، بنتيجة 1-1، ليتقاسما الصدارة برصيد 4 نقاط لكل منهما، مع أفضيلة للفريق النيجيري بفارق الأهداف.

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وضمن المجموعة ذاتها، عاد النجم الساحلي التونسي بنقطة التعادل من بوركينا فاسو مع ساليتاس، ليحصد كلا الفريقين نقطته الأولى في المجموعة.

نزيف الهلال

في المجموعة الثالثة، سقط الهلال السوداني خارج ملعبه أمام نكانا الزامبي، بهدفين مقابل هدف وحيد، فيما استعاد أشانتي كوتوكو عافيته، وحقق الفوز على زيسكو الزامبي بنتيجة 2-1.

وأصبحت تلك المجموعة الأكثر تشابكًا بعدما تساوت الفرق الأربعة بنفس الرصيد 3 نقاط لكل منهم، ليتعين على الفريق السوداني رفع مستوى التحدي من أجل المنافسة بقوة على إحدي بطاقتي التأهل عن المجموعة.

تراجع الزمالك

في المجموعة الرابعة، سقط الزمالك المصري في فخ التعادل، على ملعبه أمام نصر حسين داي الجزائري بهدف لكل فريق، فيما فاز بترو أتليتكو الأنجولي على جورماهيا الكيني بهدفين مقابل هدف وحيد.

نصر حسين داي الجزائري يتصدر المجموعة حاليًا بعدما حصد 4 نقاط، عقب فوزه على بترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الأولى بالجزائر بنتيجة 2-1، ثم تعادل مع الزمالك في برج العرب.

ويحتل جورماهيا المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بعد فوزه الكبير على الزمالك 4-2، ثم هزيمته من بترو أتليتكو بنتيجة 2-1، فيما يقبع الفريق الأنجولي في المركز الثالث بـ3 نقاط بفارق الأهداف عن الفريق الكيني.

ويأتي الزمالك في المركز الأخير بعدما حصد نقطة وحيدة، بعد الهزيمة خارج ملعبه من جورماهيا، والتعادل بين جماهيره مع حسين داي.