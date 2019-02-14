قتلى وجرحى في هجومين استهدفا جنود الدرك بعبوة ناسفة وسط مالي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قتل خمسة جنود في هجومين استهدفاهم في مكانين مختلفين في وسط مالي الثلاثاء، بحسب ما أفادت به مصادر عسكرية ومحلية الأربعاء.

وقال مصدر عسكري في مدينة موبتي إنّ “عناصر من وحدة الدرك في ديالوبي تعرضوا في طريق عودتهم من موبتي إلى ديالوبي لهجوم بعبوة ناسفة أعقبه إطلاق نار كثيف”

وأضاف أنّ الهجوم أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى، مشيراً إلى أنّ عناصر هذه الوحدة كانوا في موبتي في مهمة لتأمين سلامة رفقاء لهم توجهوا إلى العاصمة باماكو لتلقي تدريب عسكري.

وشهدت المنطقة نفسها هجوماً مسلّحاً ثانياً استهدف وحدة عسكرية كانت تسيّر دورية بين مدسنتس كورو وبانكاس قرب الحدود مع بوركينا فاسو، ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصرها وإصابة ثالث بجروح، بحسب ما أعلن الجنرال سيدي الحسن توري حاكم مقاطعة موبتي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعلن في تقريره الفصلي الأخير حول مالي أنّ أكثر من نصف الهجمات التي تشنّها الجماعات المسلّحة في هذا البلد تستهدف القوات المسلّحة الحكومية من جيش وشرطة، ولا سيّما في منطقة موبتي. عربي21

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