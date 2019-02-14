السودان يعلن إنشاء محطة نووية بشراكة مع الصين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف مسؤول سوداني، الأربعاء، عن شراكة بين بلاده وشركة “التوليد النووي الوطنية” الصينية (حكومية)، لاستغلال “اليورانيوم”، لتوليد الطاقة النووية السلمية بالبلاد.

وقال محمد عبدالله، المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية (الذراع الفنية لوزارة المعادن بالسودان)، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، إننا نعلن اليوم، عن شراكة بين وزارتي “النفط والغاز والمعادن”، و”الموارد المائية والكهرباء” بالسودان، وشركة التوليد النووي الوطنية الصينية، لاستغلال اليورانيوم.

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وفي نوفمبر 2017، أعلن السودان أنه في طريقه لإنشاء محطة نووية سلمية، وأنه تم الاتفاق مع وكالة الطاقة الروسية، على خارطة طريق لبناء المحطة، خلال زيارة الرئيس السوداني، عمر البشير، لموسكو آنذاك.

وفي 12 مارس 2018، أعلنت الحكومة السودانية، فتح الاستثمار في مجال اليورانيوم بعد التشاور مع الجهات الأمنية.

وفي 2010، قالت الحكومة السودانية إن احتياطي اليورانيوم في البلاد يبلغ 1.5 مليون طن، تتركز في ولايات دارفور وجبال النوبة.