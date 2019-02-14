توقيع اتفاق مصالحة بين مزارعين ورعاة بولاية غرب دارفور

وقع مزارعون ورعاة، في محلية جبل مون، بولاية غرب دارفور، وثيقة مصالحة، تحت إشراف لجنة المساعي الحميدة برئاسة سلطان عموم دار مساليت، سعد عبد الرحمن بحر الدين.

وقال والي غرب دارفور، حسين يس حمد، لدى مخاطبته مراسم التوقيع، إن الوثيقة ستكون مُلزمة لكل مكونات المجتمع في الولاية عامة ومحلية جبل مون بصورة خاصة، وأوضح أن الوثيقة نصت على الاحتكام بالقانون، وأن لا تعمل أي جهة على تحمل تبعات جريمة يرتكبها شخص واحد، شريطة أن يتحمل الشخص المسؤولية كاملة.

وتضمنت الوثيقة، بحسب موقع سودان ديلي، العديد من البنود والمقررات؛ أبرزها الاحتكام لسيادة حكم القانون، وعدم أخذ الحقوق بالقوة، ونادت بجمع السلاح من المكونات كافة، وجبر الضرر للمتضررين، وإعادة الأموال المنهوبة وفقاً لنتائج التحقيق، وإحالة جميع البلاغات والمتهمين إلى اللجنة القانونية.

ونصت الوثيقة على فتح المسارات والمراحيل ومصادر المياه، وإيقاف الزراعة في مناطق الرعي، إضافة إلى تكوين لجنة أهلية محايدة لمعالجة الاشكاليات في المنطقة ومنحها الصلاحيات والسلطات للفصل عرفياً في النزاعات وتكون قراراتها نهائية.