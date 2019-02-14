غرب دارفور تعلن خطة لـ(إخراج) 45 ألف أسرة من دائرة الفقر

أعلن ديوان الزكاة، عن خطة لإخراج نحو 45 ألف أسرة من الفقر خلال العام الحالي بتمليكهم مشروعات إنتاجية للناشطين اقتصادياً بعد التدريب، طبقاً لموقع الشروق الإحباري.



وشهد مساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن إبراهيم، ضمن زيارته لغرب دارفور، برنامج "ينابيع البركة الأول" الذي تنفذه أمانة زكاة بالولاية بأكثر من 35 مليون جنيه.