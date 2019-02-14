وقفة احتجاجية لأطباء مستشفى نيالا

أقام أطباء مستشفى نيالا وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء، ضمن وقفات شملت عشرات المستشفيات بأنحاء مختلفة من البلاد بمافيها العاصمة الخرطوم.
وتجيء وقفات الأطباء، ضمن سلسلة احتجاجات واعتصامات يشهدها السودان منذ نحو شهرين، تطالب بتنحي الرئيس السوداني، عمر البشير وحكومته، وتنديداً بمقتل عشرات المتظاهرين، واقتحام المستشفيات من قبل قوات الأمن.
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