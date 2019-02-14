انتخاب الدكتور غازي صلاح الدين رئيساً للجبهة الوطنية للتغيير

انتخبت الجمعية العمومية للجبهة الوطنية للتغيير الدكتور غازي صلاح الدين رئيسا للمجلس الرئاسي للجبهة، واختارت الجمعية العمومية في اجتماعها يوم الثلاثاء الثاني عشر من فبراير 2019م الذي التأم بمقر حركة الإصلاح الآن بالخرطوم مجلسا رئاسيا من عشرة أشخاص برئاسة الدكتور غازي صلاح الدين كما اختارت كل من الدكتور محمد عيسى عليوة والدكتور عبد القادر إبراهيم وإشراقة سيد محمود نوابا للرئيس، فيما تم انتخاب الدكتور فرح عقار أمينا عاما للجبهة وحسن عبد الحميد ناطقا رسميا وأمينا مناوبا للإعلام.

يذكر أن الجبهة الوطنية للتغيير التي أعلنت عن نفسها في مؤتمر صحفي في الأول من يناير الحالي 2019م تضم أكثر من اثنين وعشرين حزبا وحركة كما تضم مجموعة من الكتل السياسية المعارضة، وقد قدمت مذكرة في المؤتمر الصحفي طالبت بمجلس رئاسي انتقالي وحل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والمجلس الوطني ومجالس الولايات ضمن اثني عشر نقطة نصت عليها في المذكرة