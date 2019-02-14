الحكومة تدون (412) بلاغاً ضد (965) متهماً في الإحتجاجات وأحداث الشغب

بلغ عدد البلاغات المدونة منذ بدء الإحتجاجات واعمال الشغب (412) بلاغاً، تم فتحها في مواجهة (965) متهماً تحت عدد من مواد القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، يتعلق معظمها بالتظاهر والتحريض عليه والشغب والإخلال بالسلامة العامة والإزعاج العام، فيما لا زالت التحقيقات مستمرة في حالات الوفيات التي شهدتها بعض الولايات.

وبحسب (smc) فقد سجلت ولاية الخرطوم أكبر عدد من البلاغات –بين 11 ولاية- وصلت إلى (113)، معظمها تحت المواد 77/69/67 من القانون الجنائي. وفصلت المحاكم بالولايات في عدد كبير من البلاغات المقدمة إليها وأصدرت أحكاماً تراوحت بين السجن والغرامة في مواجهة (65) متهمأ، وإطلاق سراح العشرات بالضمانة والتعهد الشخصي وشطب البلاغات، فيما تم الحكم ببراءة (16) من التهم المنسوبة إليهم.