قيادي بالمؤتمر الوطني بـ”المناقل” يعلن انسلاخه

أعلن المحامي والقيادي بالمؤتمر الوطني محلية المناقل، “مصطفى الخليفة محمد أحمد” انسلاخه عن الحزب، وقال “مصطفى” إنه يعلن انسلاخه نسبة لعدم تمكنه من ممارسة حقه التنظيمي في إيصال صوته ورأيه إلى قيادة المؤتمر الوطني بالمستويين الولائي والمركزي، معلناً إدانته لجريمة مقتل الأستاذ “أحمد الخير عوض الكريم” بخشم القربة، كما بين أنه لن يشارك في الاحتجاجات الجارية رغم انسلاخه.

ونوه حسب المجهر إلى أن الحكومة الحالية خالفت المنهج الذي جاءت به الحركة الإسلامية، وهي ليس لديها استعداد للاستماع للنصح والمشورة وأن كل أجهزة الحزب الآن موجهة، لدرجة أن مشرف قطاع ريفي محلية المناقل، أعلن للعضوية في مؤتمر للقطاع الأخير ودون السماح بأي نقاش، أن توجيه وقرار الحزب أن الرئيس هو مرشح الحزب لانتخابات 2020، وأن “محمد طاهر أيلا” هو مرشح الحزب لولاية الجزيرة في ممارسة مكشوفة للشمولية وعدم الشورى.

وتولى “مصطفى” منصب منسق الدفاع الشعبي محلية المناقل، منذ تأسيسه في ديسمبر 1991 وحتى فبراير 1995، ثم رئيساً للهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة، ثم عضواً بالمجلس الوطني عن الدائرة الجغرافية (62) المناقل، منذ 1996 وحتى 2000، ونائباً لأمين أمانة المؤتمر الشعبي منذ المفاصلة وحتى 2010، ثم انضم للمؤتمر الوطني منذ تلك الفترة وحتى إعلانه انسلاخه.

