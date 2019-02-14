وتولى “مصطفى” منصب منسق الدفاع الشعبي محلية المناقل، منذ تأسيسه في ديسمبر 1991 وحتى فبراير 1995، ثم رئيساً للهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة، ثم عضواً بالمجلس الوطني عن الدائرة الجغرافية (62) المناقل، منذ 1996 وحتى 2000، ونائباً لأمين أمانة المؤتمر الشعبي منذ المفاصلة وحتى 2010، ثم انضم للمؤتمر الوطني منذ تلك الفترة وحتى إعلانه انسلاخه.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالمؤتمر الوطني بـ”المناقل” يعلن انسلاخه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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