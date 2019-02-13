"السودان 365" يرصد التطورات.. البشير 2019 عام السلام.. والمعارضة تطالب برحيله

رصد السودان " 365" أول مؤتمر صحفي للأحزاب الموقعة على إعلان (الحرية والتغيير) منذ اندلاع الاحتجاجات في السودان ديسمبر الماضي.

وأكدت القوى المعارضة أنه لاتراجع ولاعودة عن الحراك في الشارع، وأن الثورة ماضية في طريقها إلى أن يتنحي الرئيس البشير عن السلطة أو يسقط بانتفاضة شعبية.

وقال الرئيس السوداني عمر البشير، خلال مخاطبته اليوم الأربعاء، لقوات الدفاع الشعبي، بالخرطوم، إن 2019 عام السلام وإسكات البندقية بشكل نهائي في البلاد.

ويضم التحالف تجمع المهنيين السودانيين، أبرز الأحزاب المعارضة (الأمة القومي والحزب الشيوعي)، والحركات المسلحة المتمردة التي تقاتل الحكومة السودانية في الأقاليم الثلاثة دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان.

قادة المعارضة الذين تحدثواً في المؤتمر الصحافي الذي عقد بامدرمان، أكدوا على وقوفهم خلف الحراك الثوري في الشارع حتى اسقاط النظام.

وخاطبواً القوات النظامية بضرورة القيام بواجبها في حماية الشعب والوطن، والكف عن حماية نظام البشير الذي بات معزولاً داخليا وخارجيا.

ووجهت الامينة العامة لحزب الامة القومي المعارض، سارة نقد الله، رسالة الى دول الاقليم والمجتمع الدولي، بأن الشعب السوداني وقواه السياسية قادرين على ادارة الاوضاع في البلاد حال سقوط النظام عبر المواثيق التي تم الاتفاق عليها.

وكان زعيم المعارضة، الصادق المهدي، قد وجه تحذيرات الى ان الشارع السوداني، لن يقبل أي انقلاب من مراكز القوى داخل الحكومة لإجهاض الثورة.

زعيم الحزب الشيوعي، محمد مختار الخطيب، تحدث عن ثورة مضادة في الداخل والخارج، تعمل لاجهاض الانتفاضة، ولكنه أكد على ان الشباب قادر على الصمود حتى تتحق اهداف الشارع السوداني، في ازاحة حكومة الرئيس عمر البشير عن السلطة.

ودخلت الإحتجاجات الواسعة في السودان يومها (56) سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى وآلاف المعتقلين.