ترامب: ندرس "كل الخيارات" في أزمة فنزويلا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً، اليوم الأربعاء، أنه يدرس "كافة الخيارات" حول فنزويلا، مشيراً إلى أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ارتكب "خطأً فظيعاً" بمنع المساعدات الإنسانية الدولية من دخول بلاده.

ووصف ترامب الوضع في فنزويلا التي تشهد أزمة سياسية خطرة على خلفية نقص الأغذية والأدوية، بـ"حزين جداً".