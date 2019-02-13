ترامب: مفاوضات التجارة مع الصين تسير على نحو جيد جداً

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، بنبرة إيجابية عن محادثات التجارة مع الصين، قائلاً للصحفيين إن واشنطن أرسلت وفداً نابغاً من المفاوضين إلى بكين هذا الأسبوع، وأن المفاوضات تسير قدماً على نحو جيد جداً.

ويقترب أكبر اقتصادين في العالم من نهاية هدنة مدتها 90 يوماً أعلناها في حربهما التجارية، للتفاوض على اتفاقية.

وإذا لم يتمكن البلدان من الوصول إلى اتفاق بحلول 1 مارس، فيُنتظر أن تزيد الولايات المتحدة رسومها الجمركية على بضائع صينية، ما قد يثير رداً مماثلاً من العملاق الآسيوي.