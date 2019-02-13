الرئاسة توجه “جماع” بالتواصل مع الجانب الإريتري

وجهت الرئاسة السودانية، يوم الأربعاء، “آدم جماع”، والي ولاية كسلا بالتواصل مع إريتريا، بعد قرار الرئيس، عمر البشير، بفتح الحدود بين البلدين، وخلال لقاء جمع مساعد الرئيس، فيصل حسن إبراهيم، مع “جماع”، اطلع فيصل على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأوضح والي كسلا في تصريحات صحفية أن اللقاء تطرق إلى موضوع فتح الحدود بين السودان وإريتريا، مبيناً أن مساعد الرئيس أمن على أهمية التواصل بين الشعبين السوداني والإريتري، وأضاف أن اللقاء اطمأن على استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية، في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها كسلا مؤخراً.

وقال جماع بحسب الشروق – إن اللقاء تطرق أيضاً إلى موقف انسياب السيولة لتغطية مرتبات العاملين بالولاية بجانب جهود حكومة الولاية في تخفيف أعباء المعيشة، بالتركيز على افتتاح التعاونيات ومراكز البيع المخفض في كافة محليات ولاية كسلا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)