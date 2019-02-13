مُدير ميناء عثمان دقنة: تدشين الباخرة “سنجنيب”للركاب قريباً

شهاب محمد - الخرطوم - البحرالاحمر الخليج 365 : لن مدير ميناء عثمان دقنة بسواكن جمال عثمان مبارك، عن اقتراب تدشين الباخرة “سنجنيب” للرُّكّاب كناقل وطني، وكشف عن استقبال الميناء في العام الماضي “800” باخرة، و”625″ ألف راكب، و”58″ ألف سيارة، مُشيراً لتنامي حركة بضائع الركاب، وكشف خلال لقاءٍ مع وفد الآلية الإعلامية للبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي، عن ترتيبات لمُقابلة الأعداد المُتزايدة بتأهيل الصالات وتسهيل الإجراءات بالتّنسيق مع الجهات العاملة مع الموانئ لتفادي سلبيات مواسم العُمرة والمُغتربين، وأكد اهتمام الإدارة براحة الرُّكّاب وتسهيل حركتهم في زمنٍ وجيزٍ وتقليل فترة بقاء الرُّكّاب والبضائع ساعتين فقط حتى المُغادرة، وأشار إلى أنّ إشكالية تكدُّس الرُّكّاب في العُمرة السابقة ناتجة بسبب العدد الكبير المُفوّج من قِبل الوكالات دُون التّنسيق مع الموانئ، وأشار إلى أنّ سعة البواخر تكون ما بين 1200 الى 900 راكب في الباخرة، مُشيراً إلى الترتيبات الجارية لتطبيق الحجز الإلكتروني.

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