رئيس الوزراء يقف على تنفيذ الإجراءات التفتيشية للإصلاح

وقف رئيس مجلس الوزراء، معتز موسى، على تنفيذ الإجراءات التفتيشية للإصلاح الاقتصادي التي سبق وأن أعلن عنها مؤخراً، كما أمن على تقليص مشاركة الوفود الفنية المشاركة في المهام الرسمية الخارجية وحصرها في الحد الضروري.

وقال وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء، طارق حاج علي، عقب اجتماع اللجنة المختصة، التي يترأسها وزير رئاسة مجلس الوزراء، أحمد سعد عمر، إن اللقاء يأتي في إطار متابعة رئيس مجلس الوزراء لسير أعمال اللجنة وتنفيذ خطتها في محاورها المختلفة.

وأشار حاج علي إلى التنسيق مع الجهات المعنية في المركز والولايات، خاصة فيما يتعلق بسحب عربات “اللاندكروزر” من الدستوريين وكبار الموظفين ومنع شراء الأثاث المستورد لمكاتب الدولة، وإيقاف تشييد المباني الحكومية الجديدة.

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