فضيحة رشوة تهز دوري أبطال إفريقيا

أكد سولومون أوجبيدي مدرب لوبي ستارز النيحيري أن أحد السماسرة حاول إرشاء لاعبيه وطلب منهم التخاذل في أمام الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح مدرب لوبي ستارز أن مسؤولي الفريق رفعوًا تقريرًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مشيرًا إلى أنه من العار أن تستمر هذه المحاولات في القارة السمراء.

وكان مباراة لوبي ستارز والوداد المغربي قد انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الوداد المغربي المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن صن داونز الجنوب إفريقي ثم لوبي ستارز في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن أسيك أبيدجان الإيفواري.