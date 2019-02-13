أشار كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي بنادي بايرن ميونيخ، إلى أن ظهي الفريق ديفيد ألابا، يستطيع إيقاف خطورة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وذلك خلال اللقاء الذي سيجمعهما في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف ملعب الأنفيلد معقل ليفربول مباراة بايرن ميونيخ في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، وسيكون لقاء ناري نظراً لوجود عدة نجوم في صفوف الفريقين.
وقال هاينز في تصريحاته لصحيفة "بيلد" الألمانية: "صلاح لاعب متميز في الناحية اليمنى، ولكننا نمتلك ديفيد ألابا كظهير أيسر، وهو لاعب سريع للغاية، ونمتلك الثقة الكاملة في قدراته، فهو واحد من أفضل المدافعين في العالم".
وأوضح هاينز رومينيجه أن التعادل أمام ليفربول في الأنفيلد يعد أمراً إيجابياً إلا أن المطلوب من نجوم البافاري هو تسجيل أهداف والفوز بالمباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بايرن ميونيخ: هذا اللاعب قادر على إيقاف صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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