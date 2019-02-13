اتحاد الكرة يُلغي برمجة الدوري الممتاز

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني قرارًا اليوم”الأربعاء” بإلغاء مباريات الدورة الأولى ببطولة الدوري الممتاز، وذلك بسبب المباريات المؤجلة.
وقال رئيس اللجنة المنظمّة الفاتح باني في تصريح إن قرار الإلغاء جاء من أجلّ ضمان عدالة المنافسة.
وكان حي الوادي نيالا قد رفض أداء مبارياته في بطولة الدوري الممتاز بسبب تأجيل عدد من المباريات، وطالب اتحاد الكرة ببرمجتها لعدالة البطولة.
وأكّد باني أن اللجنة المنظمة ستصدر برنامجًا كاملاً في الساعات القادمة.
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