الدولار يوالي الارتفاع في السوق الموازي مقابل الجنيه السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

إرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الأربعاء في تعاملات أسواق المال والأعمال بالخرطوم، مقارنة مع يوم الثلاثاء وذلك للتعاملات النقدية والشيكات، وسجل اليوم سعراً قياسياً للتعامل بالشيكان حيث وصل الدولار قبل شهور 70 جنيهاً للنقد و80 جنيهاً للتعامل بالشيكات والتحويلات الفورية.

يوم الأربعاء 13 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 67.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 17.85 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 82.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 66.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 17.60 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 81.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الإثنين 11 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 65.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 17.35 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 80.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الاحد 10 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 64.50 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 17.20 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 79.50 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الخميس 7 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 63.50 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.95 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 78.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.